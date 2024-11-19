الاقتصاد

«أمريكانا» تكمل عملية إعادة شراء 25 مليون سهم ضمن خطة الحوافز

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكانا» تكمل عملية إعادة شراء 25 مليون سهم ضمن خطة الحوافز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية عملية إعادة شراء 25 مليون سهم وفقا لخطة الحوافز طويلة الأمد المعتمدة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول ، بشراء الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية على عدة أقساط بسعر متوسط مرجح وقدره 2.460 درهم لكل سهم.
وسبق أن حصلت الشركة على موافقة إعادة شراء الأسهم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة الذي عقد في 24 أبريل الماضي، وموافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية في 9 مايو الماضي.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا