شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكانا» تكمل عملية إعادة شراء 25 مليون سهم ضمن خطة الحوافز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكملت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية عملية إعادة شراء 25 مليون سهم وفقا لخطة الحوافز طويلة الأمد المعتمدة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بشراء الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية على عدة أقساط بسعر متوسط مرجح وقدره 2.460 درهم لكل سهم.
وسبق أن حصلت الشركة على موافقة إعادة شراء الأسهم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة الذي عقد في 24 أبريل الماضي، وموافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية في 9 مايو الماضي.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بشراء الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية على عدة أقساط بسعر متوسط مرجح وقدره 2.460 درهم لكل سهم.
وسبق أن حصلت الشركة على موافقة إعادة شراء الأسهم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة الذي عقد في 24 أبريل الماضي، وموافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية في 9 مايو الماضي.