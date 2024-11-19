شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» تدشن أكاديمية تدريب في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكاديمية التعلّم تدشين أكبر أكاديمية تدريب على مستوى المملكة، أمس، بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تدشين الأكاديمية، إنجاز ضمن مسيرة الأكاديمية التي تمتد لأكثر من 20 عامًا من الريادة في قطاع التدريب والتطوير، ويعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتعزيز المبادرات الوطنية في تنمية القدرات البشرية.
وأعربت أكاديمية التعلَم عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الأمير على دعمه وتشريفه لهذا الحدث المهم، مؤكدة التزامها برسالتها في تقديم أعلى معايير التدريب لتأهيل الكفاءات الوطنية وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تدشين الأكاديمية، إنجاز ضمن مسيرة الأكاديمية التي تمتد لأكثر من 20 عامًا من الريادة في قطاع التدريب والتطوير، ويعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتعزيز المبادرات الوطنية في تنمية القدرات البشرية.
وأعربت أكاديمية التعلَم عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الأمير على دعمه وتشريفه لهذا الحدث المهم، مؤكدة التزامها برسالتها في تقديم أعلى معايير التدريب لتأهيل الكفاءات الوطنية وفقًا لرؤية المملكة 2030.