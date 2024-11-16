شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تتجه نحو أسوأ خسارة بعد انتخاب ترامب.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - تتجه الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، نحو مواجهة أسوأ خسارة لها منذ يوم الانتخابات، حيث تتلاشى المكاسب الكبيرة التي حققتها بورصة وول ستريت بعد فوز دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وقرار مجلس الاحتياطى الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4ر1% ويتجه إلى أسبوع خاسر وأسوأ يوم له منذ أكتوبر، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 381 نقطة، أو 9ر0%، اعتبارا من الساعة 32:12 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2ر2%.وساهمت شركات تصنيع اللقاحات في هبوط السوق بعد إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب رغبته في ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، وهو ناشط بارز مناهض للقاحات، وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية.وهبط سهم شركة موديرنا بنسبة 8ر9%، فيما هبط سهم شركة فايزر بنسبة 8ر4% وسط مخاوف من أضرار محتملة على الأرباح.