شكرا لقرائتكم خبر عن «نقاوة» توقع عقدا مع «تقييم» بقيمة 3.62 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقاوة لتقنية المعلومات (نقاوة) عقدا مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، أمس، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.625 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن العقد تقدم خدمات احترافية، فيما تبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وأفادت بأن الأثر المالي يبدأ بالربع الأول من 2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن العقد تقدم خدمات احترافية، فيما تبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وأفادت بأن الأثر المالي يبدأ بالربع الأول من 2025.