شكرا لقرائتكم خبر عن «نقاوة» توقع عقدا مع «تقييم» بقيمة 3.62 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية