شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3650 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4171.5 جنيه للبيع، و4142.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3823.75 جنيه للبيع، و3797.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر، 3650 جنيها للبيع، و3625 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3128.5 جنيه للبيع، و3107.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2433.25 جنيه للبيع، و2416.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر، 2085.75 جنيه للبيع، و2071.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29200 جنيه.