شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم ترامب الجمركية تهدد دولاً آسيوية أخرى غير الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية شبح فرض رسوم جمركية أعلى على الصين إلا إنها قد لا تكون الدولة الآسيوية الوحيدة التي ستواجه هذا المأزق، وفقًا لبنك "جولدمان ساكس"، وفق ما أورد موقع إم إس إن الأمريكي. العجز مع المصدرين الآسيويين في حين انخفض العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع الصين إلى حد ما منذ إدارة ترامب فإن العجز مع المصدرين الآسيويين الآخرين ارتفع بشكل كبير وقد يخضع لتدقيق متزايد حسبما قال أندرو تيلتون كبير اقتصاديي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في جولدمان ساكس في مذكرة صدرت مؤخراً.

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قال تيلتون :"إنه مع تركيز ترامب على خفض العجز الثنائي فهناك خطر يتمثل في أن العجز الثنائي المتزايد قد يدفع في نهاية المطاف إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية على اقتصادات آسيوية أخرى".

أشار تيلتون إلى أن "كوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام على وجه الخصوص حصلوا على مكاسب تجارية كبيرة مقابل الولايات المتحدة"، مضيفًا أن مواقف كوريا الجنوبية وتايوان تعكس "مواقعها المتميزة" في سلسلة التوريد لأشباه الموصلات في حين استفادت فيتنام من إعادة توجيه التجارة من الصين. الفائض التجاري لكوريا الجنوبية في عام 2023، وصل الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 44.4 مليار دولار وهو أكبر فائض مع أي دولة حيث تشكل صادرات السيارات ما يقرب من 30% من جميع الشحنات إلى الولايات المتحدة. تايوان بلغت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2024 أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 24.6 مليار دولار بزيادة 57.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع أكبر نمو في الصادرات من تكنولوجيا المعلومات والمنتجات السمعية والبصرية.

اقرأ أيضاً: بعد نجاح ترامب.. الصين تتأهب لحالة غموض في علاقاتها مع أمريكا فيتنام وفي الوقت نفسه، بلغ الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 90 مليار دولار. الهند واليابان وتتمتع الهند واليابان أيضاً بفوائض تجارية مع الولايات المتحدة، حيث ظل الفائض الياباني مستقراً نسبياً بينما زاد الفائض الهندي بشكل معتدل في السنوات الأخيرة، وفقاً لجولدمان ساكس.

ويتوقع تيلتون أن يحاول شركاء أمريكا الآسيويون في المستقبل خفض هذه الفوائض و"صرف الانتباه" عبر وسائل مختلفة مثل تحويل الواردات نحو الولايات المتحدة حيثما أمكن. السياسة التجارية لترامب وقال محللون في بنك "باركليز":"إن السياسة التجارية ستكون المجال الذي من المرجح أن يكون لترامب فيه أكبر الأثر على آسيا الناشئة في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة".

وذكر خبراء الاقتصاد في البنك بإشراف بريان تان :"أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب من المرجح أن تسبب ألماً أعظم للاقتصادات الأكثر انفتاحاً في المنطقة حيث أن تايوان أكثر عرضة لهذا التهديد من كوريا أو سنغافورة". العجز مع الصين أظهرت بيانات أمريكية أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين تقلص إلى 279.11 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ346.83 مليار دولار في عام 2016.