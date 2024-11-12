شكرا لقرائتكم خبر عن «زين السعودية» تستحوذ على مزيد من الطيف الترددي بـ624 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)مشاركتها في المزاد وحصلت، أمس، على ترخيص استخدام 30 ميجاهرتز من النطاق الترددي 600 ميجاهرتز تستخدم التقسيم الترددي (FDD) بعرض نطاق (2×15) ميجاهرتز، وذلك لمدة 15 عاما.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القيمة الإجمالية تبلغ 624 مليون ريال، تدفع على دفعات سنوية متساوية خلال 13 عاما تبدأ من 1 يوليو 2026م.

وأضافت أن هذه الترددات ستكون متاحة للاستخدام ابتداءً من 1 يناير2025م.

ونوهت باستخدام الطيف الترددي 600 ميجاهرتز في تقديم خدمات الجيل الخامس 5G، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النطاق يتمتع بخصائص فريدة مثل سعة مساحة التغطية الجغرافية وقدرة أعلى على التغطية داخل المباني وهو ما يعزز من أداء الشبكة ويحسن تجربة المستخدمين.

وبعد هذا الاستحواذ أصبح إجمالي الطيف الترددي لدى الشركة يشمل ترددات في نطاقات 800، 900، 1800، 2100، 2600، و 3500 ميجاهرتز. بالإضافة إلى 600 ميجاهرتز

ويعد الطيف الترددي أحد أهم الأصول لمشغلي شبكات الهواتف المتنقلة، وبالنظر إلى ما تشهده المملكة من ارتفاع الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية، فإن تخصيص المزيد من الطيف الترددي يمّكن مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة من تقديم خدمات أفضل، وتعزيز تجربة المشتركين بالإضافة إلى تمكين حالات استخدام جديدة لدعم التقنيات الناشئة في قطاعي الأفراد والأعمال مثل تقنيات الجيل الخامس المستقل (5G-SA) وتقنيات إنترنت الأشياء وتمكين الشبكات الخاصة بما يتوافق مع تطلعات المملكة في تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الثورة الصناعية الرابعة.

وأفادت بأن إجمالي المخصصات الترددية التي أتيحت في السوق السعودي لتقديم خدمات الاتصالات، سيحسن بشكل كبير السعات الاستيعابية، وإثراء تجربة مستخدمي البيانات، وستسمح بنشر تقنيات الشبكات المستقبلية، بما في ذلك الجيل الخامس5G، بإجمالي تكلفة أقل من النفقات الرأسمالية.