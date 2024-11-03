شكرا لقرائتكم خبر عن أثرياء أمريكا يتحوطون قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يخطط عدد متزايد من الأمريكيين الأثرياء لمغادرة البلاد في الفترة التي تسبق موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء، حيث يخشى الكثيرون من الاضطرابات السياسية والاجتماعية بغض النظر عمن يفوز وفقًا لمختصين في شؤون الهجرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. عائلات ذات ثروات كبيرة قال محامون ومستشارون لمكاتب عائلية وعائلات ذات ثروات كبيرة إنهم رصدوا طلبًا قياسيًا من العملاء الذين يبحثون عن جوازات سفر ثانية أو إقامات طويلة الأجل في الخارج.

وفي حين أن الحديث عن الانتقال إلى الخارج بعد الانتخابات أمر شائع قال مستشارو الثروة إن العديد من الأثرياء هذه المرة يتخذون إجراءات بالفعل.

ذكر دومينيك فوليك رئيس مجموعة العملاء ذوي أوضاع خاصة في شركة "هينلي آند بارتنرز" التي تقدم المشورة للأثرياء بشأن الهجرة الدولية:"لم نشهد قط طلبًا مثل الذي نراه الآن". تحوط الأثرياء قبل الانتخابات وقال فوليك إن الأمريكيين الأثرياء أصبحوا للمرة الأولى أكبر قاعدة عملاء للشركة حيث يمثلون 20% من أعمالها أو أكثر من أي جنسية أخرى.

أضاف أن عدد الأمريكيين الذين يخططون للانتقال إلى الخارج ارتفع بنسبة 30% على الأقل عن العام الماضي. انتقال الأثرياء خارج أمريكا قال ديفيد ليسبيرانس الشريك الإداري لشركة "ليسبيرانس آند أسوشيتس" وهي شركة دولية للضرائب والهجرة :"إن عدد الأمريكيين الذين يستعينون به في احتمال انتقالهم إلى الخارج تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال العام الماضي".

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وقد وجد استطلاع أجرته شركة "أرتون كابيتال" التي تقدم المشورة للأثرياء بشأن برامج الهجرة أن 53% من أصحاب الملايين الأمريكيين يقولون إنهم أكثر ميلاً إلى مغادرة الولايات المتحدة بعد الانتخابات بغض النظر عمن سيفوز. المليونيرات يغادرون أيضاً وكان أصحاب الملايين الأصغر سناً هم الأكثر ميلاً إلى المغادرة حيث قال 64% من أصحاب الملايين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً إنهم "مهتمون جدًا" بالسعي للحصول على ما يسمى بالتأشيرات الذهبية من خلال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في الخارج.

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من المؤكد أن الاهتمام بجوازات السفر الثانية أو الإقامات الثانية تزايد بشكل مطرد بين الأثرياء الأمريكيين منذ تفشي كوفيد-19وسواء كان الأمر يتعلق بالتقاعد في بلد أكثر دفئا وأقل تكلفة أو الاقتراب من العائلة في الخارج فإن الأثرياء لديهم الكثير من الأسباب غير السياسية التي تجعلهم يرغبون في المغامرة في الخارج. جنسية واحدة لاتكفي كما يرى الأثرياء بشكل متزايد أن الحصول على الجنسية في بلد واحد يشكل مخاطرة شخصية ومالية مركزة.

وكما يقومون بتنويع استثماراتهم، فإنهم الآن يعملون على إنشاء "محافظ جوازات سفر" للتحوط من المخاطر في بلادهم ويريد آخرون الحصول على جواز سفر غير أمريكي في حالة سفرهم إلى بلدان خطيرة أو مناطق معادية للولايات المتحدة.

قال ليسبيرانس إنه لأكثر من ثلاثة عقود كان عملاؤه الأمريكيون مهتمين بشكل أساسي بالانتقال إلى الخارج لأسباب ضريبية أما الآن فأصبحت السياسة والخوف من العنف مع الانتخابات التي ستُعقد هذا الأسبوع هي ما تعزز هذه المخاوف. قلق من خسارة ترامب ويشعر البعض بالقلق من العنف إذا خسر دونالد ترامب أو خطة نائبة الرئيس كامالا هاريس لفرض ضرائب على مكاسب رأس المال لمن تزيد قيمة أعماله عن 100 مليون دولار.

يستطيع الأمريكيون الذين لديهم أصول في أيرلندا وإيطاليا وعشرات البلدان الأخرى التقدم بطلب للحصول على ما يسمى بالجنسية النسبية والتي عادة ما تكون أرخص بكثير من تأشيرة الاستثمار.

كما تقدم بعض البلدان مثل البرتغال تأشيرات التقاعد والتي تسمح بالدخول والحصول على الجنسية.