شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 191 مليار ريال .. صندوق الاستثمارات يوقّع مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات يابانية رائدة والان نبدء بالتفاصيل

تعاون مالي واستثماري

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق الاستثمارات العامة خمس مذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 191.25مليار ريال (51 مليار دولار) مع مؤسسات مالية يابانية رائدة.ووُقعت مذكرات التفاهم مع بنك ميزوهو، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وبنك إم يو إف جي، وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، وبنك اليابان للتعاون الدولي.تمثل مذكرات التفاهم جزءاً رئيسياً ضمن استراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون المالي عالمياً، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التمويل والاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.وتغطي مذكرات التفاهم مجموعة متنوعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال.وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية: "تعكس مذكرات التفاهم الجديدة متانة وعمق العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وتؤكد على التزام الصندوق بتعزيز شراكاته."وتشمل مذكرات التفاهم صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، كما تشمل الشركات والمؤسسات المالية اليابانية.