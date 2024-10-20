شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى يلتقى ممثلى المجتمع المدنى خلال الاجتماعات السنوية والان مع تفاصيل الخبر

ستعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في واشنطن العاصمة ضمن الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر، حيث سينضم للفعاليات نخبة من ممثلي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وستركز الفعاليات بحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى والتي ستبث مباشرة على عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك ديناميكيات الاقتصاد الغذائي، تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتعقيدات التي تواجه الأسواق المالية العالمية.



وفى اليوم الثاني للاجتماعات السنوية وتحديدا الثلاثاء 22 أكتوبر سيلتقى أجاى بانجا ، رئيس مجموعة البنك الدولى في اللقاء المفتوح الذي يركز على الحوار مع ممثلي المجتمع المدني كفعالية رئيسية خلال الاجتماعات السنوية، حيث يتيح فرصةً لممثلي المجتمع المدني للتحاور مع رئيس مجموعة البنك الدولي.



كما يشار في اللقاء روز كيميو كريج، رئيسة الفريق المعني بمشاركة أصحاب المصلحة بالبنك الدولي.