شكرا لقرائتكم خبر عن 7700 وظيفة من 170 شركة في معرض «وظائف 2024» والان نبدء بالتفاصيل

فرص وظيفية

الدمام - شريف احمد - اختتمت غرفة الشرقية اليوم الأربعاء، ممثلة بمركز التوظيف معرض وظائف 2024، برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وشهد إقبالا كبيرا من الباحثين والباحثات عن فرص عمل، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية "الظهران إكسبو" بالراكة.وشهد المعرض الذي انطلق الإثنين الماضي، مشاركة 170 شركة طرحت 7700 وظيفة في تخصصات مختلفة، واستقبل زواره من الساعة 1 ظهرا وحتى 8 مساء.أتاح المعرض للباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية التسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض، حيث يتطلب تعبئة استمارة تسجيل مختصرة إلكترونيا، مما يغني عن إحضار أية أوراق او سيرة ذاتية مكتوبة.ويهدف معرض وظائف 2024 إلى توفير منصة متكاملة تجمع بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف في السوق المحلي، ويتميز بتنوع الشركات المشاركة، حيث تشمل مجموعة من الشركات الكبرى في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات، والقطاع الصحي.ويسهم المعرض بفعالية في خطة التوطين التي تدعمها القيادة الرشيدة لخفض معدلات البطالة وصولا إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للشركات والمؤسسات الراغبة في دعم فريق العمل لديها في المهارات والخبرات الوطنية.واشترط لدخول المعرض التسجيل، كما استطاع الباحثين والباحثات عن فرص وظيفية التواصل المباشر مع أصحاب العمل وممثلي المؤسسات، إذ يمكنهم طرح الأسئلة والاستفسارات حول متطلبات الوظيفة وشروطها، ومميزاتها، والتعرف على المزيد حول شركات محددة والفرص المتاحة.ومكن المعرض للمشاركين تقديم سيرتهم الذاتية الكترونيا وبشكل مباشر إلى مسؤولي الموارد البشرية. إذ يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الحصول على مقابلات وفرص عمل، كما يمثل فرصة للباحثين عن العمل للتعرف على صناعة او تخصص معين بشكل أفضل بحيث يمكنهم ذلك من استكشاف الشركات والمؤسسات المشاركة ومعرفة المزيد عن احتياجات سوق العمل.