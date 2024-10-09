شكرا لقرائتكم خبر عن «فوكسكون»: العالم يحتاج إلى استثمارات هائلة في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يزال الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحاجة إلى بعض الوقت حتى يكتمل مع استمرار تطور نماذج اللغة الكبيرة، حيث "يحتاج العالم إلى استثمارات هائلة في الذكاء الاصطناعي"، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة "فوكسكون" وأحد الموردين الرئيسيين لشركة "آبل"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. طفرة الذكاء الاصطناعي تحتاج وقتًا قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فوكسكون "يونج ليو" :"إن طفرة الذكاء الاصطناعي ما زال أمامها بعض الوقت حيث أصبحت نماذج اللغة المتقدمة من أمثال ما أطلقته شركة "أوبن إيه آي" أكثر ذكاءً مع كل تكرار جديد يخرج للنور وللاستخدام ويجري عليه التعديل.

وأردف بإن الحركة العامة في صناعة التكنولوجيا اليوم تتجه نحو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع بنفس ذكاء البشر إن لم يكن أكثر ذكاءً ويشار إلى هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في الصناعة باسم ”الذكاء الاصطناعي العام”. مستويات الذكاء الاصطناعي وأضاف ليو:"لقد سمعنا عن الذكاء الاصطناعي العام وسنتحدث عن مستويات مختلفة من الذكاء فإذا قسمت الذكاء إلى أربعة مستويات مختلفة فإننا عند المستوى الثاني ولا يزال هناك المستوى الثالث والمستوى الرابع". ريادة «أوبن إيه آي» تعد شركة أوبن إيه آي واحدة من الشركات الرائدة في الدفع باتجاه الذكاء الاصطناعي العام وقد صرح سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة المدعومة من "مايكروسوفت" في وقت سابق بأن الذكاء الاصطناعي العام سوف يتم تطويره في ”المستقبل القريب إلى حد معقول” إلا أنه قال أيضًا إنه يعتقد أنه ”سيغير الوظائف بشكل أقل بكثير مما نعتقد جميعًا”. الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي كشفت الشركة التي أطلقت نموذجها المحدث GPT-4o هذا الصيف الأسبوع الماضي أنها جمعت 6.6 مليار دولار بتقييم 157 مليار دولار.

ولا تزال أوبن إيه آي تعمل على إطلاق الجيل التالي من لغات الذكاء الكبيرة لكنها لم تشارك بعد في توقيت إطلاق نموذج اللغة الجديد.

وحول ذلك قال ليو إن التقدم نحو الذكاء الاصطناعي المتزايد الذكاء لا يمكن أن يكون إلا أمرا جيدا لصناعة خوادم الذكاء الاصطناعي والتي كانت بمثابة تقدم رئيسي لنمو "فوكسكون" هذا العام.

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وأضاف ليو:"أعتقد أنه لا يزال أمامنا بعض الوقت للنمو في صناعة خوادم الذكاء الاصطناعي ومع نمو قدرات الذكاء الاصطناعي العام فإن عصر أجهزة الذكاء الاصطناعي سيكون صناعة أخرى يجب أن نراقبها بعناية". دور "فوكسكون" في الذكاء الاصطناعي تعد شركة فوكسكون التي تُعرف محليًا باسم "هون هاي" في الصين وتايوان أكبر شركة تصنيع تعاقدية في العالم لصناعة الإلكترونيات وتنتج الشركة وتجمع أجهزة آبل ومنتجاتها بما في ذلك حوالي اثنين من كل ثلاثة هواتف آيفون.

وأعلنت شركة فوكسكون يوم السبت أنها حققت أرقام مبيعات أفضل من المتوقع . وقالت الشركة إن إيراداتها بلغت 1.85 تريليون دولار تايواني (57.5 مليار دولار) في الربع الثالث من سبتمبر بزيادة 20.2% على أساس سنوي.

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ووفقًا لفوكسكون، فإن هذا ”تجاوز توقعات الشركة الأصلية بتحقيق نمو كبير”.

وجاء الأداء القوي في أعقاب الطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي، التي تصنعها شركة فوكسكون لصالح العديد من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، بما في ذلك "أمازون" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا".