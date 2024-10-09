شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تعتذر للمستثمرين وتنشر توقعات أرباح مخيبة للآمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية جون يونج هيون الذي أصبح رئيسًا جديدًا لقسم حلول الأجهزة في الشركة اعتذارًا نادرًا بعد أن نشرت الشركة توقعات أرباح مخيبة للآمال في الربع الثالث، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. أرباح «سامسونج» تخيب الآمال توقعت الشركة الرائدة في تصنيع شرائح الذاكرة أن تبلغ أرباحها التشغيلية للربع المنتهي في سبتمبر حوالي 9.10 تريليون وون وهو ما يقل عن توقعات بورصة سنغافورة.

توقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل مجموعة بورصة سول أن تبلغ الأرباح التشغيلية 11.456 تريليون وون كوري (7.7 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 سبتمبر. أسباب تراجع شركة «سامسونج» أشارت سامسونج إلى أن أداء قسم الذاكرة لديها تراجع بسبب ”التكاليف والتأثيرات السلبية” والتي تشمل تعديلات المخزون من عملاء الهاتف المحمول وزيادة المعروض من المنتجات القديمة من شركات الذاكرة الصينية.

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وعليه فترى سامسونج للإلكترونيات العملاقة في كوريا الجنوبية توقع بأرباح أسوأ من المتوقع في الربع الثالث. توجيهات لمستثمري «سامسونج» في التوجيهات، قالت أكبر شركة لصناعة شرائح الذاكرة في العالم إن الأرباح التشغيلية للربع المنتهي في سبتمبر من المتوقع أن تبلغ نحو 9.10 تريليون وون وهو ما يمثل زيادة بنسبة 274% مقارنة بـ 2.43 تريليون وون كوري في العام الماضي. مخالفة توقعات المحللين ومع ذلك، فإن الرقم لم يرق إلى توقعات البورصات والمحللين.

وتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة "إل إس إي جي" تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 11.456 تريليون وون كوري (7.7 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 سبتمبر.

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ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات سامسونج للربع 81.96 تريليون وون (61 مليار دولار) وفقا لتقديرات إل إس إي جي. تصنيع شرائح الذاكرة في «سامسونج» تعد شركة سامسونج الشركة رائدة في تصنيع شرائح الذاكرة والتي تُستخدم في أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم كما أنها ثاني أكبر شركة في العالم في سوق الهواتف الذكية.

وأضافت الشركة أن شحنات شرائح الذاكرة عالية النطاق “HBM3E” إلى العملاء الرئيسيين تأخرت أيضًا.

قال دانييل يو رئيس تخصيص الأصول العالمية في شركة "يوانتا" للأوراق المالية في كوريا: ”حسنًا، دعونا ننظر إلى الرقم - إنه مخيب للآمال للغاية”.

كما أشار إلى أن الطلب على الرقائق القديمة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والتي تعتمد عليها سامسونج، لا يتزايد في جميع أنحاء العالم.

وأضاف يو ”إن سامسونج لا تستحوذ على حصة السوق بنفس القوة التي رأيناها في الماضي. وهذه هي المشكلة الكبرى التي أعتقد أننا نراها”. تحديات على طريق «سامسونج» في مذكرة حديثة، قال محللون في شركة "ماكواري إكويتي ريسيرش": ”تحتاج الشركة إلى أن تظل مرنة فيما يتعلق بالتحكم في إمدادات الذاكرة لأن سقوط ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التقليدية من المرجح أن يضر سامسونج أكثر من منافسيها الأصغر حجماً”.

وتشير ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التي تُستخدم غالبًا في أجهزة الكمبيوتر المحمول ومحطات العمل وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وأفادت وكالة رويترز في سبتمبر أن شركة سامسونج أصدرت تعليمات لشركاتها التابعة حول العالم بخفض 30% من الموظفين في بعض الأقسام نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر. انخفاض أسهم شركة «سامسونج» أظهرت بيانات بورصة كوريا الجنوبية أن أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات المدرجة في بورصة الأوراق المالية شهدت انخفاضا بنسبة 22% منذ بداية العام.

ومن المقرر أن تصدر الشركة نتائج الربع الثالث التفصيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة 0.98% عقب نشر التوقعات.