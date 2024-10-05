شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد تمور العُلا.. تقنيات إلكترونية للارتقاء بمستويات الجودة والتسويق والان نبدء بالتفاصيل

مزاد تمور العُلا

الدمام - شريف احمد - شهد مزاد تمور العُلا، في أسبوعه الرابع، ارتفاعًا بمعدلات التمور الواردة للمزاد، إلى جانب المحافظة على معدل الجودة والقيمة التسويقية للتمور؛ نظير ما يمتكله المزاد من تقنيات إلكترونية تتمثل في نظام التتبع الإلكتروني للتمور عبر تقنية QR code؛ التي تمكِّن من تتبع وتوثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد؛ حيث يعد هذا النظام أمرًا حيويًا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة.وحظي المزاد؛ الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بحضور لافت من تجار التمور والمتسوقين والزوار من داخل وخارج المملكة، حيث تستمر فعالياته حتى التاسع من نوفمبر المقبل خلال يومي الجمعة والسبت بجوار ملعب الإسكان جنوب العلا.ويكتسب مزاد تمور العلا أهمية خاصة؛ لدوره الفاعل في دعم الفرص التجارية للمزارعين والمشترين من خلال مساهمته في زيادة مبيعات التمور سنويًا.بالإضافة إلى إسهامه في توفير منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، عبر دعم المزارعين في تطوير التقنيات الزراعية ورفع جودة التمور، مما يسهم في تنافسية تمور العلا في الأسواق المحلية والعالمية.إلى ذلك، ستقام على هامش المهرجان (جائزة مزاد العُلا للتمور 2024) للمزارعين المشاركين في مزاد المهرجان، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 75.000 ريال، والثاني 50.000 ريال، والثالث 30.000 ريال، وسيتم اختيار الفائزين ضمن معايير محددة وهي كمية المبيعات وقيمة المبيعات.