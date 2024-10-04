شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن التوترات بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، عند التسوية، مع تركز الأنظار على كبار منتجي الخام في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بالمنطقة تهديدا للإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.72 دولار أي 5.03% إلى 77.62 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.61 دولار أي 5.15% إلى 73.71 دولار.

