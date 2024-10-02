انكماش النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية بأكبر وتيرة منذ منتصف 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات مؤسسة “ستاندر اند بورز جلوبال” اليوم، انكماش النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ يونيو 2023، في ظل تجدد انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بالمصانع إلى 3ر48 في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 9ر51 في أغسطس الماضي. وهذه تعد أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ يونيو 2023.

وسجلت الطلبات الجديدة أقوى انخفاض منذ 15 شهرًا بسبب ضعف ثقة العملاء وركود الاقتصاد المحلي. كما تراجعت طلبات الصادرات الجديدة لأول مرة منذ 2024 حتى الآن.

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