شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالجبار العبدالجبار رئيسا لمجلس إدارة «نسيج للتقنية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة نسيج للتقنية، أمس، تعيين عبدالجبار العبدالجبار رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وعبدالله الطريفي نائبا لرئيس المجلس.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الأحد 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة نسيج للتقنية لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 2024/09/20م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/09/19م.
وقرر المجلس: تشكيل "لجنة المراجعة" برئاسة رائد الحقيل، وعضوية كل من إبراهيم الجاسر، وعبدالرحن العبدالجبار.
وتضمنت قرارات المجلس: تشكيل "لجنة المكافآت والترشيحات" برئاسة عبدالله الدبيخي، وعضوية كل من: عبدالجبار العبدالجبار، ونواف بن عدوان.
وقرر المجلس تعيين يوسف الخميس أمينا لسر المجلس.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الأحد 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة نسيج للتقنية لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 2024/09/20م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/09/19م.
وقرر المجلس: تشكيل "لجنة المراجعة" برئاسة رائد الحقيل، وعضوية كل من إبراهيم الجاسر، وعبدالرحن العبدالجبار.
وتضمنت قرارات المجلس: تشكيل "لجنة المكافآت والترشيحات" برئاسة عبدالله الدبيخي، وعضوية كل من: عبدالجبار العبدالجبار، ونواف بن عدوان.
وقرر المجلس تعيين يوسف الخميس أمينا لسر المجلس.