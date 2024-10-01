شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يوقع مذكرة لتعزيز التعاون التجاري مع وزير التنمية الاقتصادية المالديفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد بن عبدالله القصبي يوم الاثنين، مع وزير التنمية الاقتصادية والتجارية المالديفي محمد سعيد.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارية لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين في مجال السلع والخدمات، وإزالة العقبات والتحديات التي قد يواجهها أي من الطرفين، وفقًا للأنظمة والقوانين المحلية لكلا البلدين.

تبادل الخبرات والمعلومات

وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات والمعلومات والتشريعات الخاصة بالمجالات التجارية، وفرص التحسين والتطوير، وأبحاث السوق وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.



بالإضافة إلى تشجيع المشاركة في المعارض والندوات والمنتديات وجلسات العمل بهدف الترويج للسلع والخدمات واستكشاف الفرص التجارية في كلا البلدين.وتبادل الفرص التجارية وتقديم المشورة لبعضهما، بما في ذلك المنصات ذات الصيغة الرقمية التي تعرض الفرص التجارية والسياسات والتشريعات المتاحة للجمهور.