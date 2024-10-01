شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 2.53 نقطة، ما نسبته 0.09%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 2856.03 نقطة. نتائج بورصة موسكو كما أغلق مؤشر RTS أيضًا على انخفاض بمقدار 6.16 نقاط، أي بنسبة 0.63%.

كما جاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 965.13 نقطة.