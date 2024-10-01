شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 2.53 نقطة، ما نسبته 0.09%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 2856.03 نقطة.
كما جاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 965.13 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 2856.03 نقطة.
نتائج بورصة موسكوكما أغلق مؤشر RTS أيضًا على انخفاض بمقدار 6.16 نقاط، أي بنسبة 0.63%.
كما جاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 965.13 نقطة.