شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: إحالة المنشآت المخالفة لضوابط تخفيضات اليوم الوطني إلى النيابة العامة - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

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عقوبات المخالفين

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الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة التجارة المنشآت التجارية من مخالفة ضوابط التخفيضات التجارية المعتمدة خلال فترة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، مؤكدة أنها ستحيل أي منشأة مخالفة إلى النيابة العامة في حال رصد تجاوزات تتعلق بالتخفيضات المعلنة أو التلاعب بالأسعاروأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية ستقوم بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة تشمل الأسواق التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات، وضمان وضوح الأسعار قبل وبعد التخفيضات ونسب الخصومات المعلنة.كما ستقوم الفرق بمراجعة قوائم المنتجات المشمولة بالعروض للتأكد من صحتها وعدم وجود أي تضليل أو تحايلوأشارت الوزارة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على أي منشأة يثبت تورطها في تجاوزات، وستحيل المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح التجارية لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز النزاهة في السوقكما دعت الوزارة المستهلكين إلى التحقق من صحة العروض المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر القنوات الرسمية المتاحة على مدار الساعة، مؤكدة أن شكاوى المستهلكين تحظى بمتابعة دقيقة وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي بلاغ يتم التأكد من صحته