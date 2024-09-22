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«رسن» توقع اتفاقية مع «عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات توقيع شركتها التابعة (تأميني لوساطة التأمين الإلكتروني) اتفاقية تقديم خدمات وساطة تأمينية مع شركة (عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الاتفاقية تتضمن تقديم منتج للتأمين الشامل للمركبات المؤجرة بالتمويل، من خلال منصة تأميني، وذلك بتاريخ 16-03-1446هـ الموافق 19-09-2024م.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة في الفترة القادمة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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