"المركزي السعودي" يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" 50 نقطة أساس

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة شراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 في المئة.وقال المركزي السعودي، إن القرار يأتي اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.



خفض الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، معدل الفائدة القياسي، بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً.

ومن شأن تلك الخطوة أن تخفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.