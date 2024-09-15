أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تعبئة الشعير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

طرحت أمانة العاصمة المقدسة فرصة استثمارية، أمام القطاع الخاص، وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تعبئة الشعير بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تعبئة الشعير، على مساحة تبلغ 100,500 ألف متراً مربعاً، مشيرة إلى أن مدة العقد سيمتد لـ 10 سنوات قادمة، فيما سيكون آخر موعد لفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/09/22م.

وأشارت الأمانة إلى أن التقديم على الفرصة سيكون عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

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