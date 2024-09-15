- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «بيكر هيوز»: منصات تنقيب النفط ترتفع لأول مرة في 4 أسابيع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في الـ13 من سبتمبر، ولأول مرة خلال 4 أسابيع.
وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز»، يوم (الجمعة) الماضي، أن عدد منصات التنقيب عن النفط ارتفع بمقدار 5 منصات عند 488 منصة، بعد استقرارها لمدة ثلاثة أسابيع عند 483 منصة.
فيما زاد عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار 3 منصات عند 97 منصة، بعد انخفاضها لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط