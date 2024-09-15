شكرا لقرائتكم خبر عن «زهرة الواحة» تجدد اتفاقية تمويل مع «الأهلي السعودي» بـ60 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة زهرة الواحة للتجارة اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 60 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 15-09-2024 إلى 31-05-2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 60 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 15-09-2024 إلى 31-05-2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام.