شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تناقش مع ممثل الأمم المتحدة الإنمائى محاور التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

قال شادى راشد عضو فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع أليساندروا فراكاسيتي، المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطرق للعديد من مسارات التعاون المشترك ما بين الجانبين، موضحا أن العلاقة ما بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تاريخية وتمتد إلى عقود.



وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هو أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتمتلك خبرات فنية في العديد من المجالات الاقتصادية، وتهتم بها الدولة المصرية اهتماما بالغا في إطار برنامج الحكومة الجديد 2024 /2027، لا سيما النقاش تضمن محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتنمية البشرية والصناعية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، كمحور رئيسي ومهم.



ولفت إلى أن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار التشكيل الوزاري الأخير ودمج الوزارتين وفي إطار اختصاص الوزارة الجديدة، تقوم الدكتورة رانيا المشاط بسلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددة الأطراف، والأمم المتحدة أحد أهم شركاء التنمية متعددة الأطراف في مصر، موضحا أن الوزارة أطلقت العام الماضي نظام إلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر.