شكرا لقرائتكم خبر عن أماك تعلن إطلاق خطتها الاستراتيجية للنمو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) إطلاق خطتها الاستراتيجية للنمو إلى نهاية عام 2025، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في صناعة التعدين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهودها لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الاستراتيجية تعتمد على حزمة من المبادرات الرامية إلى توسعة وتحسين نطاق عملياتها لضمان استمرارية التميز التشغيلي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي.

وأوضحت أن أبرز محاور الاستراتيجية تتضمن ما يلي:

- تطوير موقع كتينة لإنتاج رواسب الذهب.

- توسيع وتطوير المكامن الفرعية لرواسب الذهب في مكمن السكري 1-2 والعقيق.

- رفع الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية والبدء في التعدين تحت الأرض في منجم قيان للذهب.

- البدء في إنتاج خام أكسيد الحديد من موقع نهام خلال ثلاثة أشهر من الحصول على الرخصة التعدينية والتي هي في مراحلها النهائية.

- إنشاء شركة جديدة مختصة بالحفر والتنقيب لدعم توسع عمليات الشركة في المستقبل.

- بناء مرافق جديدة لزيادة قدرة تخزين المخلفات الجافة بشكل آمن ومستدام وصديق للبيئة.

- تعزيز محفظة الشركة بالحصول على رخص كشف إضافية لمواقع واعدة لمعادن الأساس والمعادن الثمينة.

- توسيع نشاط الشركة ليشمل استكشاف وتعدين المعادن الصناعية.

- البدء في التخطيط والعمل على ربط المنشآت بالشبكة العامة للكهرباء لتعزيز الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.