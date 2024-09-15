رابطة تجار السيارات تكشف أسباب عودة "الأوفر برايز" وارتفاع الأسعار

ياسر رشاد - القاهرة - قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة قرارات الحكومة بوقف الاستيراد الشخصي والتجاري وسيارات المعاقين، فضلًا عن القيود التي فرضتها على سيارات المعاقين والعقوبات للمخالفين.

وأضاف أبو المجد في تصريحه لـ"الخليج 365"، أن تلك القرارات نتج عنها عودة وضع "الأوفر برايز" من جديد على أسعار السيارات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات، على وقف عمليات البيع والشراء في الفترة الحالية، قائلًا: اللي عنده عربية يحتفظ بها لحين استقرار الأوضاع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار، والشحات غتوري رئيس مصلحة الضرائب، وقرر اتخاذ مجموعة إجراءات لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم المعاقين، وذلك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم.