محمد حفظي يقدم ماستر كلاس في مهرجان أفلام السعودية

انعقاد الفعالية يوم 21 أبريل

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تمويل وتوزيع الأفلام المستقلة

ماستر كلاس لـ كوجي يامامورا

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 11:59 مساءً - كشفت إدارةعن تنظيم ماستر كلاس، للمنتج، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة، المُقرر انطلاقها خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم منوذلك في مقر مركز إثراء في الظهران.ويُشارك محمد حفظي خبراته الفنية، ويُقدم خلاصة عمله السينمائي لضيوف مهرجان أفلام السعودية، في ماستر كلاس "توزيع وتسويق الأفلام الفنية"، وذلك يوم 21 أبريل الحالي، في مسرح سوق الإنتاج، كما يستعرض إستراتيجياته الفعالة في إدارة وتوزيع الأفلام المستقلة على مستوى عالمي، بالإضافة إلى كيفية تقديم الأفلام المستقبلة إلى جمهور أكبر وتوسيع نطاق تأثيرها.كما تتضمن فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان أفلام السعودية، ماستر كلاس بعنوان "من التمويل إلى التوزيع"، يوم 19 أبريل الحالي، يتحدث فيه المنتجان عبد الله عرابي وشوقي كنيس عن تجربة إنتاج الأفلام المستقلة، بداية من التمويل إلى التوزيع، مروراً بمواجهة التحديات في السوق السينمائي، وكيفية تحقيق التوزان بين الإبداع والتنفيذ، كما يناقشان دور المنتج الحقيقي في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.ويأتي ذلك، بخلاف ماستر كلاس للبروفيسور الياباني كوجي يامامورا، الذي سبق ورُشّح لجائزة الأوسكار، حيث يكشف الأسرار التي شكّلت مسيرته الإبداعية، كما يتطرق إلى تجربته الغنية في عالم الرسوم المتحركة على مدار 10 أعوام؛ من خلال التركيز على عمله الشهير MT.Head، وكيف استلهم الأفكار وطوّرها، وكيف جسّد جوهر الرسوم المتحركة في أعماله، وذلك يوم 19 أبريل.

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مهرجان أفلام السعودية

وكان نائب مدير المهرجان، منصور البدران، قد أعرب عن فخره بالشراكة الممتدة مع جمعية السينما في تنظيم مهرجان أفلام السعودية، مشيراً إلى العمل على تعزيز حضور السينما السعودية، ودعم المبدعين؛ من خلال منصات تفاعلية تُثري المشهد السينمائي المحلي والدولي.

وأفاد البدران بأن السينما السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، و"إثراء" تدعم هذه الصناعة؛ عبر توفير البيئة المناسبة لنموها، من خلال المهرجان الذي أصبح منصة رئيسية لصنّاع الأفلام السعوديين، وعبر باقة البرامج التي يقدمها المركز لدعم هذه الصناعة الواعدة.



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