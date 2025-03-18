شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يودّع تصوير مشاهد مسلسله شهادة معاملة أطفال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى النجم محمد هنيدى من تصوير آخر مشاهده في مسلسل شهادة معاملة أطفال، الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته خلال منافسات دراما رمضان الجارى 2025 حيث تواصل أسرة العمل التصوير على قدم وساق للانتهاء من العمل في الوقت المحدد.

قصة مسلسل شهادة معاملة اطفال

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامي اللامع عبدالستار الكف الذي يتعرض لحادث سيارة مأساوي، ويدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعندما يفيق من غيبوبته يجد نفسه أمام أشياء ومفاهيم غريبة لم يشهدها من قبل، ويتوجب عليه مواكبة العصر والتطورات التي حدثت، لكنه يجد صعوبة في ذلك ليواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجي، أحمد ثابت، كريم العمري، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة اطفال

مسلسل شهادة معاملة أطفال يُعرض على قناة CBC الساعة 6.30 مساء، والإعادة الساعة 1 صباحا، أما على قناة CBC دراما فيعرض الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 3 صباحا، والساعة 12 ظهراً والساعة 4.15 مساء، ويعرض على DMC الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10.30 صباحا، وعلى DMC دراما يعرض الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الساعة 8 صباحا، والساعة 2.30 مساء.

محمد هنيدى يعود بـ شهادة معاملة أطفال إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

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