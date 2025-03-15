شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تشارك بظهور خاص فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة رانيا فريد شوقي بظهور خاص خلال أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى والذي ينتهى عرض حلقاته اليوم على قناة أبو ظبي، ومقرر انطلاق عرضه على قناة ON بدء من غد الأحد، ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان، حيث تظهر في حلقة لتكون الداعم لـ زينب (ياسمين صبري) المقهورة المخدوعة من زوجها.

مسلسل الأميرة ظل حيطه ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتعرض أولى حلقات العمل فى النصف الثاني من رمضان 2025، بدء من غداً الأحد حصرياً على قناة ON في الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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