شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Yunan لـ جورج خباز يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ75، التى تبدأ فى 13 فبراير المقبل.

فيلم Yunan من إخراج أمير فخر الدين ويشارك خباز، البطولة كل من هانا شيجولا، علي سليمان، سيبل كيكيلي، توم ولاشها.

واشتركت عدة دول فى إنتاج فيلم Yunan وهى ألمانيا، كندا، إيطاليا، فلسطين، الأردن، والمملكة العربية السعودية.

ويدور فيلم Yunan على جزيرة نائية، يبحث منير عن العزلة للتأمل فى الفصل الأخير، فقط ليجد عزاءً غير متوقع في الوجود الهادئ لـ فاليسكا.

فى نفس السياق كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن 15 دار عرض تخدم رواد المهرجان في الدورة الـ75، المقرر إقامتها فى الفترة بين 13 إلى فبراير من العام المقبل 2025.

ويظل قصر برليناله الذى يضم أفلام المسابقة وحفل برليناله الخاص والسجادة الحمراء ومنطقة المشجعين قلب المهرجان، وللاحتفال بواحد من أكثر الأحداث الشتوية المحبوبة فى برلين، ستكون هناك مرة أخرى شبكة سينمائية واسعة النطاق فى جميع أنحاء المدينة.

ويفتتح العرض الأول لفيلم المخرج الألمانى توم تيكوير الأخير Das Licht "النور"، الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في 13 فبراير 2025.

وسيتم عرض الفيلم الألمانى الفرنسى Das Licht "النور" خارج المسابقة في قصر برلين السينمائي، خلال المهرجان.