بكلمات مؤثرة.. أحمد الفيشاوي يوجه رسائل لوالده ولهشام ماجد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:19 مساءً - بعد حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، الذي أُقيم مساء السبت 18 يناير بالعاصمة السعودية الرياض، حرص الفنان أحمد الفيشاوي على توجيه عدد من الرسائل المؤثرة لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ولزميله النجم هشام ماجد.

أحمد الفيشاوي لوالده: أتمنى تكون فخور بيا

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورة بخاصية الذكاء الاصطناعي لوالده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وعلق عليها بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": " بأذن الرحمن أتمنى أن تكون فخور بى الآن يا أبى الحبيب"، وأكمل الفيشاوي: "كان نفسى تبقى معايا في الحفلة أمبارح شخصياً لكن أنت الآن عند وجه كريم يا روقا يا اللى زيك مفيش في البشرية أتنين".

https://www.instagram.com/p/DFEDWxXIMq7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFEDWxXIMq7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFEDWxXIMq7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد الفيشاوي لهشام ماجد: فرحان له من كل قلبي

كما شارك أحمد الفيشاوي عدد من الصور من على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز 2025 Joy Awards، وعلق على الصور مباركًا لزميله الفنان هشام ماجد قائلًا: "ماكسبتش جائزة احسن ممثل و فرحان لهشام ماجد.. من كل قلبى و كانت ليلة استثنائية و رائعة".

https://www.instagram.com/p/DFC8v7xo_zW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFC8v7xo_zW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFC8v7xo_zW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أطلعوا على أحمد الفيشاوي: عشت قصة حب متبادَلة مع شيرين رضا ووالدي أكثر موهبة من عادل إمام

أحمد الفيشاوي بطل "سفاح التجمع"

كان المنتج أيمن يوسف قد أعلن عن التحضير لمسلسل "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة ومؤلف العمل، بشأن تطوير الشخصية وتحديد ملامحها والوقوف على أبرز التفاصيل، التي تُسهم في خروجها بشكلٍ متميز.

وقد انتهى المؤلف جوزيف فوزي، من كتابة النسخة الأولى من المسلسل مؤخراً، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن المفترض الاستقرار على النسخة النهائية، لعرضه قريباً.

أحمد الفيشاوي بطل 3 أفلام في 2024

كما شارك أحمد الفيشاوي في 2024 بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل" الذي عُرض يوم 24 يناير. وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة، وهو من تأليف حسام كمال، وإخراج أحمد يسرى وآخرين. وقد قدّم الفيشاوي اللون اللايت كوميدي في العمل.

ثاني أفلام أحمد الفيشاوي هذا العام وهو "السيستم" الذي عُرض في فبراير الماضي، وشارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ثم اختتم الفيشاوي تواجده في سينما هذا العام ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك" الذي طُرح يوم 22 مايو، وشارك في بطولته: مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، وآخرون.

View this post on Instagram A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».