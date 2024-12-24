زينة: رسالة تفاؤل وجلسة تصوير خاطفة للأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور مميزة لها وعلّقت عليها برسالة لجمهورها تحمل الكثير من التفاؤل والواقعية.

وعلّقت زينة على الصور قائلةً: “هناك السيئ، هناك الجيد، هناك الشيء الجيد في السيئ، هناك الشيء السيئ في الجيد، هذه هي الحياة تفاءلوا”.

ولفتت الأنظار بإطلالتها الكاجوال الناعمة خلال جلسة التصوير، واختارت اطلالة كاملة بالأسود عبارة عن شورت قصير مع جاكيت قصيرة أنيقة ونسقت معهما بوط شتوي مميّز.

وكانت زينة قد تصدّرت محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد تصريحاتها المؤثرة حول رحلتها مع نجليها ودورها كأب وأم في حياتهما، والصعوبات التي مرت بها أثناء وضعها للتوأم في الغربة وكيف عاشت تحديات صعبة في ظل ظروف صحية قاسية تعرض لها نجلاها بعد ولادتهما.

وقالت زينة: “أنا شوفت في حياتي حاجات محدّش يقدر يتجاوزها، ولادي اتولدوا تعبانين وكل يوم كنت بكتشف فيهم مرض جديد”.

كما حكت زينة عن موقف صعب تعرّضت له في المستشفى حيث ظنّ الطاقم الطبي أنها تعاني من اضطرابات نفسية لشدّة تعلّقها بنجليها وخوفها عليهما، مما دفعهم لاستدعاء طبيبة نفسية ومترجمة. إذ قالت: “المترجمة قالت لهم إني ممثلة مشهورة، ودخلوا على غوغل عرفوني”.

وأوضحت زينة: “هو ده الحب الوحيد اللي بتدي فيه وأنت مش عايز مقابل، أنا مش مستنية منهم حاجة… ابني ساعات بيقولي مثلاً لما تكبري ولما تحتاجي مش عارف إيه يا مامي لازم تعمليلي كذا فبقوله يا حبيبي أنا مش عايزة منك حاجة، قالي طب لو تعبانة؟ قولتله سيبني أنا مش عايزة منك حاجة وأنا بربّيهم لله، بربيهم علشان ربنا وعلشان بحبهم، ربنا حط حب ليهم في قلبي غير طبيعي، أنا مشوفتش حد كده، أنا ممكن اتخانق مع عيال صغيرة علشانهم وبخاف على عيالي من المرض، صحتهم ضعيفة يعني مش عيال أقوياء علشان اتولدوا 7 شهور، وعندهم نوع أنيميا صعب شوية، وبيلعبوا رياضة على طول بس بيتكسروا بقى”.