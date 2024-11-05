سوسن بدر: “لا أخشى الموت لكن المرض يرعبني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال كلمة ألقتها في ندوة تكريمها بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جداً، كشفت الفنانة سوسن بدر أنها سيدة لا تخشى الموت، لكنها تخاف من المرض، كما أشارت إلى أنها تحاول قدر المستطاع أن تحافظ على صحتها، لتجنّب الإصابة بالأمراض. إذ قالت: “أنا مش بخاف من الموت لكن بخاف جداً من المرض… ربنا يحفظنا”.

كما تطرّقت سوسن بدر في الندوة إلى دور الرقابة على المصنّفات الفنية، حيث أكدت أنها تؤيد الفكرة من أجل الحفاظ على التراث المصري، قائلةً: “مهما أصبح المجتمع متفتح هنفضل متمسكين بدينّا وأخلاقنا وتراثنا ولازم نحارب، إحنا مش ضد التحرر لكن لازم نعلّم ولادنا يحافظوا على التراث، والرقابة على الأعمال الفنية لها سقف علشان نحافظ على أصولنا، إحنا هنفضل متمسكين بدينّا وعاداتنا وأخلاقنا وهنعلّمها لأولادنا”.

كذلك كشفت عن رأيها في الشهرة، فقالت إن طلب المعجبين التقاط الصور التذكارية معها هو أسعد لحظة في حياتها، وأضافت: “الجمهور ملوش علاقة بظروفي الشخصية، وإحساسي بمحبة الناس استمتاع شخصي ليا، وطلب التصوير ده تعبير عن الحب”.

وعن دور صديقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في حياتها، أكدت سوسن بدر أن للجداوي فضلاً كبيراً عليها، موضحةً: “عمري ما هنسى دور رجاء الجداوي في حياتي… دي صاحبة فضل كبير عليّا ربنا يرحمها”.