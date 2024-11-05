حبيبة آراس إينملي برد فعل مفاجئ عند سؤالها عن علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الصحافة التركية جدلاً واسعاً بعد تداول أنباء عن علاقة عاطفية تجمع بين الممثل آراس بولوت إينملي والممثلة أيلول أرسوز، التي تؤدي دور شقيقته في مسلسل “العبقري”. وفقاً للتقارير، بدأت هذه العلاقة قبل ثلاثة أسابيع، مع فارق عمري يبلغ 11 عاماً بينهما.

عند سؤالها عن هذه الشائعات، أجابت أرسوز: “حقًا لا أجد قيمة للحديث عن هذا بينما نعيش أحداثاً مؤلمة في هذا البلد حاليًا”. وعند استفسار الصحفي عن صحة الخبر وفارق العمر، ردّت: “شكرًا. لا أريد التحدث عن هذا الموضوع”.

يُذكر أن مسلسل “العبقري” يجمع النجمين في أدوار رئيسية، حيث تلعب أرسوز دور شقيقة إينملي. لم يصدر أي تصريح رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي هذه الشائعات حتى الآن.