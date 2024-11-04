دانييلا رحمة تكشف تفاصيل زواجها من ناصيف زيتون.. كيف تغيرت حياتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حديثٍ إعلامي حديث، تحدثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن تحضيرات زفافها من الفنان السوري ناصيف زيتون، مشيرةً إلى أن التحضيرات كانت سريعة وبسيطة، حيث اقتصر الحفل على حضور العائلة فقط. وأضافت: “بالنسبة لي، كان أهم شيء اختيار فريق الزفاف الذين جعلوني أشعر أنني لست وحدي وأنني مرتاحة.”

وعن التغييرات التي طرأت على حياتهما بعد الزواج، قالت دانييلا: “صرت مغرومة أكثر”، موضحةً أنها أصبحت تتشارك حياتها مع شخص آخر وتخاف عليه كثيرًا، بينما هو أيضًا يخاف عليها، لأنهما أصبحا شخصًا واحدًا.

يُذكر أن دانييلا وناصيف تزوّجا في الأول من يوليو 2024 في حفلٍ خاص بمدينة جبيل اللبنانية، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، مع منع التصوير خلال الحفل. وقد ارتدت دانييلا فستان زفاف من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران، فيما تولى خبير التجميل بسام فتوح مهمة مكياجها، ومصفف الشعر أسعد هير ديزاين مهمة تسريحتها.

بعد الزفاف، نشر الثنائي صورًا من الحفل عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقين: “السيدة والسيد زيتون”.