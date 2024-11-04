طارق لطفي يودع حماه بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان طارق لطفي عبر حسابه على فيسبوك عن وفاة حماه، والد زوجته، قائلاً: “توفى إلى رحمة الله تعالى حمايا العزيز والد زوجتي. ربنا يرحمه ويغفر له”.

في سياق آخر، عاد طارق لطفي إلى السينما بعد غياب دام أربع سنوات من خلال فيلم “السيستم”، الذي عُرض في فبراير 2024. الفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل ميس حمدان، نهى عابدين، ورانيا منصور. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت.

يُذكر أن آخر أعمال طارق لطفي السينمائية قبل “السيستم” كان فيلم “122” الذي عُرض في عام 2019، وشارك في بطولته أحمد داود وأمينة خليل، وتناول قصة مثيرة في إطار من الرعب.