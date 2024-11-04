عمرو يوسف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد “درويش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمرو يوسف عن تفاصيل فيلمه الجديد “درويش” الذي يضم نخبة من النجوم ويخرجه وليد الحلفاوي. الفيلم، الذي يتم تصويره في أجواء تعود لأربعينيات القرن الماضي، يجمع بين الكوميديا والمغامرات، حيث يجسد يوسف شخصية نصاب يعيش حياة مليئة بالتحديات. ويأتي هذا العمل بعد نجاحات سابقة مع دينا الشربيني في السينما والتلفزيون.

كما وجه يوسف شكره للنجم محمد صلاح لدعمه زوجته الفنانة كندة علوش خلال فترة مرضها، مؤكدًا على العلاقة الطيبة بينهما.

وفي سياق آخر، يُحيي عمرو يوسف مسرحية “قلبي وأشباحه” مع مي عز الدين في الرياض، حيث تدور الأحداث في إطار رعب كوميدي داخل قصر مسكون بالأشباح.