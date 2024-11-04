فن ومشاهير

عمرو يوسف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد “درويش”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمرو يوسف عن تفاصيل فيلمه الجديد “درويش” الذي يضم نخبة من النجوم ويخرجه وليد الحلفاوي. الفيلم، الذي يتم تصويره في أجواء تعود لأربعينيات القرن الماضي، يجمع بين الكوميديا والمغامرات، حيث يجسد يوسف شخصية نصاب يعيش حياة مليئة بالتحديات. ويأتي هذا العمل بعد نجاحات سابقة مع دينا الشربيني في السينما والتلفزيون.

كما وجه يوسف شكره للنجم محمد صلاح لدعمه زوجته الفنانة كندة علوش خلال فترة مرضها، مؤكدًا على العلاقة الطيبة بينهما.

وفي سياق آخر، يُحيي عمرو يوسف مسرحية “قلبي وأشباحه” مع مي عز الدين في الرياض، حيث تدور الأحداث في إطار رعب كوميدي داخل قصر مسكون بالأشباح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا