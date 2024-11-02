شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشارك بمهرجان نواكشوط السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عاد وفد من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعد مشاركته بمهرجان نواكشوط السينمائي الدولي في دورته الثانية، وتكون الوفد من السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والدكتورة أماني الطويل الخبير في الشئون الافريقية، وعضو اللجنة العليا للمهرجان .

قدم السيناريست سيد فؤاد "ماستر كلاس" في الكتابة السينمائية لشباب السينما الموريتانية، وشاركت المخرجة عزة الحسيني في لجنة تحكيم مشاريع المحتوي المصور، كما التقت الدكتورة أماني الطويل بالسيدة فاطمة بنت عبد المالك رئيس جهة نواكشوط مع وفد مهرجان الأقصر للعمل علي توطيد العلاقات الثقافية، وتناول اللقاء أهمية التعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والسينمائيين الموريتانيين، وكذلك تكريم مهرجان الأقصر للسينما الموريتانية في دورته الـ 14، وتقديم نماذج مهمة من السينما الموريتانية بحضور المخرج السينمائي الموريتاني الكبير عبد الرحمن سيساكو ووفد من السينما الموريتانية وتقرر استضافة مهرجان الأقصر الأفريقي في دورته المقبلة لوفد سينمائي موريتاني مكون من: مصطفي البان رئيس مهرجان نواكشوط، والفنان سالم دندو، والمخرج الكبير عبد الرحمن سيساكو الذي سيقدم ندوة عن السينما الموريتانية .



وفد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية



وفد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية



وفد مهرجان الأقصر

كما التقي الوفد المصري مع المخرج عبد الرحمن سيساكو بالسيد السفير خالد يوسف سفير مصر في نواكشوط لمناقشة سبل التعاون مع السينما الموريتانية علي مدار العام لتفعيل الدور المصري في مجال الثقافة، وعودة المشروع المشترك بين مهرجان الأقصر ونقابة السينمائية الموريتانيين، ومهرجان نواكشوط لأرسال سينمائيين مصريين لعمل ورش علي مدار العام لتدريس عناصر صناعة الفيلم ومنها السيناريو والتصوير والإخراج، وذلك بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية المصرية.



مهرجان الأقصر يكرم السينما الموريتانية في دورته المقبلة

مهرجان الأقصر يكرم السينما الموريتانية في دورته المقبلة



مهرجان الأقصر يكرم السينما الموريتانية في دورته المقبلة



مهرجان الأقصر يكرم السينما الموريتانية في دورته المقبلة



مهرجان الأقصر يكرم السينما الموريتانية في دورته المقبلة