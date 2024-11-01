نيكول كيدمان تفتح قلبها بعد وفاة والدتها: كانت مصدر إلهامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت النجمة العالمية نيكول كيدمان تعيش حالة من الحزن بعد رحيل والدتها في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز الـ84 عاماً، وكانت قد تحدثت عن والدتها في أحد اللقاءات مؤكدةً أنها كانت تعتبر والدتها مرشدتها الرئيسية في الحياة.

نيكول كيدمان تتحدث عن تأثير والدتها في حياتها

خلال لقاء أجرته مؤخراً مع مجلة Extra، قالت النجمة نيكول كيدمان إن والدتها كانت بمنزلة مرشدتها الرئيسية في حياتها وفيما يتعلق بكل ما قامت به، مشيرةً إلى أن والدتها كانت قد منحتها الحماس لمواصلة مسيرتها المهنية، وأنها كانت تسعى دوماً لإرضائها. وأكدت كيدمان أن والدتها شقت طريقها الخاص، وأرادت أن تحظى بناتها بالفرص التي لم تتح لها.

في مقابلة أخرى أجرتها عام 2020 مع صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، تحدثت كيدمان عن التأثير العميق الذي أحدثته والدتها في حياتها، خاصةً خلال نشأتها، بوصف والدتها لها بأنها “ممثلة طموحة”.

وأشارت كيدمان إلى أن والدتها، رغم أنها لم تحصل على الوظيفة التي أرادتها، كانت عازمة على توفير فرص متساوية لبناتها، مما أثر بشدة في حياتها. وأضافت أن والدتها ووالدها منحوها دعماً استثنائياً.

في نوفمبر من العام الماضي، صرحت كيدمان لمجلة People أن والدتها كانت شغوفة بالموضة، وكانت تتذكر كيف كانت تشاهد والدتها وجدتها وهما تخيطان وتطرزان وتحبكان الملابس. وأوضحت أن هذا كان له دور كبير في حبها للملابس الجميلة.

يُذكر أن كيدمان قد شاركت صوراً تجمعها بوالدتها الراحلة وشقيقاتها على إنستغرام في سبتمبر الماضي، ووجهت الشكر لكل من قدم لها العزاء بعد وفاة والدتها.