فيديو مؤثر يُعيد ليام باين وسط تفاعل عاطفي من جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار فيديو جديد للفنان الراحل ليام باين، وهو يغني أغنية غير صادرة بعنوان “Do No More”، موجة من الحزن بين معجبيه، بعد أن نشره سام باوندز، الفائز بجائزة غرامي.

كان باوندز قد تعاون مع ليام في الأغنية قبل وفاته المفاجئة هذا الشهر في حادثة سقوط من شرفة فندق في بوينس آيرس، الأرجنتين.

كان من المقرر إصدار الأغنية خلال هذا الأسبوع، كأول عمل لليام بعد رحيله المأساوي عن عمر 31 عامًا. لكن باوندز قرر تأجيل الإصدار احترامًا لعائلة ليام، معلنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “اليوم قررت أن أحجب الأغنية وأترك الخيار للعائلة لتحديد مصيرها، وعائداتها ستذهب لأعمال خيرية تختارها العائلة.”

وأضاف باوندز أن الجميع لا يزالون في حالة حداد ويودون منح العائلة وقتًا للسلام.