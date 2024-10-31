بعد 3 سنوات من القضايا الجنسية.. آرمي هامر يعلن عودته للتمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم العالمي آرمي هامر عودته للتمثيل بعد فترة انقطاع دامت ثلاث سنوات إثر اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وسيشارك هامر في فيلم جديد بعنوان Frontier Crucible إلى جانب الممثل توماس جين، بطل فيلم The Predator، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير الشهر المقبل. وعبّر هامر عن حماسته للعودة عبر حسابه على إنستغرام، قائلاً: “العودة إلى السرج.”

ورافقت عودة هامر جدلًا واسعًا، بعد تقارير وأزمات عديدة حوله، بدءًا من اتهامات بالاعتداء الجنسي في 2021 وتصريحاته المثيرة، التي تضمنت ادعاءات حول ميله لـ “أكل لحوم البشر”.

كما اضطر هامر لبيع سيارته المفضلة بسبب التحديات المالية التي واجهها، حيث أوضح أنه لم يعد قادرًا على تحمل تكاليف البنزين الباهظة للسيارة.