"مهرج الملك لير".. حسام داغر يكشف عن تحقق حلم من ٢٠ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان حسام داغر عبر عن انضمامه إلى فريق عمل مسرحية "الملك لير" ومشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني.

ونشر داغر، مجموعة صور له مع يحيى الفخراني وصناع العمل المسرحي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "وصلت الحمد لله بسلامة الله إلى مصر مباشرة إلى بروفة الملك يحيي الفخراني الملك لير، حلم قديم حلمته من ٢٠ سنة، سنة ٢٠٠٤ أثناء عرض مسرحية الملك لير على المسرح القومي".

وأضاف: " تمنيت أعمل دور مهرج الملك لير وكان أثناءها يقوم بالدور أستاذي لطفي لبيب و تلاه أستاذي عهدي صادق وحضرتها بالاثنين وقتها لشدة تعلقي بالمسرحية والدور".

وأكمل: "وتلف الايام وتمضي ويأتيني اتصال من صديقي الذي طالمًا تمنيت العمل معه المخرج الموهوب بشدة شادي سرور ليطلبني معه للعمل في المسرحية في دور مهرج الملك لير فيلسوف الرواية والصديق الأوحد للملك لير، و كم كانت سعادتي و فرحتي بالعودة للمسرح القومي بعد ٢٠ سنة من تقديمي لمسرحية هاملت لشكسبير أيضاً مع استاذي ومعلمي الأول دكتور هاني مطاوع، وأصدقائي أبطال العرض آنذاك فتحي عبد الوهاب في دور هاملت، و ريهام عبد الغفور في دور اوفيليا، والأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، والأستاذ رشوان توفيق، والعظيمه ليلى طاهر في بداية حياتي الفنية".

وتابع: "كم تعلمت الكثير منهم جميعاً والآن يتحقق حلمي بالتعلم مباشرة من أستاذ الجميع آخر الرجال المحترمين وجيل العظماء عاشقي المهنة وفن التمثيل الممثل الكبير يحيى الفخراني، كان بمثابة الأب الحنون في البروفة الذي يحتوي الجميع في البروفة".

وأتم: "انتظروا عرضاً مبهراً للملك لير علي خشبة أعرق مسارح مصر و العالم العربي المسرح القومي، تحت إشراف مدير المسرح أستاذي وصديقي أيمن الشيوي وإنتاج وزارة الثقافة رئيس قطاع الإنتاج الثقافي أستاذي خالد جلال، وتحت معية الدكتور الفنان وزير الثقافة أحمد هنو وكوكبة من ألمع نجوم التمثيل المبهرين.. تمنياتكم لي بالتوفيق والنجاح".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسام داغر الفنية، فيلم "الخميس اللي جاي"، بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

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