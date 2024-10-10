شكرا لقرائتكم خبر عن عمر المعتز بالله يقدم ندوة من المعبد إلى المسرح بالساقية 16الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الدكتور عمر المعتز بالله ندوة بعنوان من " المعبد إلى المسرح" وذلك بقاعة مسرح الكلمة، بساقية الصاوي ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً .

وتهدف الندوة إلى إبراز إشكالية الاستيلاء الثقافي، التي تستوجب منا جميعًا فهمًا عميقًا وإدراكًا شاملاً للحفاظ على هويتنا الوطنية وتراثنا العريق، مع التركيز على استكشاف أصول المسرح المصري القديم، الذي يعد من أقدم الفنون الأدائية في التاريخ، وخلال هذه الرحلة ستنكشف السرقات التي تعرض لها هذا المنجز المصري العظيم على يد الإغريق، في محاولة لتهميش الإسهامات المصرية الرائدة، لكن مصر، بتراثها الغني وتاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، تظل الحاضنة الحقيقية لأعظم الإنجازات الإنسانية، ومنها فن المسرح.

عمر المعتز بالله محُاضر أكاديمي وكاتب ومدير ثقافي مصري متخصص في تراث وتاريخ وفلسفة الفن المصري القديم وعلومه. له بعض المؤلفات والمقالات والأبحاث العلمية في الاقتصاد الثقافي وتنمية الموارد التراثية والمعرفية، والعديد من الفعاليات والمحاضرات العامة في مجالات الفنون والإدارة والعلوم التاريخية الجيوسياسية المتعلقة بنشر الوعي بالحضارة المصرية القديمة سعياً لتعزيز الفهم والتقارب الثقافي بين المصري المعاصر والمصري القديم، من خلال تعميق فهم وتفعيل دور التراث كمحرك رئيسي للتنمية والنمو والتطوير والتغيير.