وفاة شيخ منظمي الحفلات حسن عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا منظم الحفلات حسن عاكف، مساء اليوم الأربعاء، بعد معاناته من أزمة صحية.

محمد عاكف " نجل الراحل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الوالد رحمه الله توفي عصر اليوم، وإن شاء الله يتم تشييع الجنازة غدا الخميس من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".

وأضاف: "ويقام العزاء مساء يوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

منظم الحفلات الراحل حسن عاكف، يطلق عليه شيخ المنظمين، إذ يعد من أقدم رموز المجال، ونظم حفلات لكافة رموز الأغنية، ومنهم لطيفة، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، ومحمود الليثي، وأوكا، وغيرهم.

أقرا ايضا

أميرة أديب تروي تجربتها الأولى في الغناء: "قولت لربنا لو المفروض أعمل مزيكا ابعتلي إشارات"

بالصور.. عبير صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يغازلها