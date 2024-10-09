بالصور.. غادة طلعت تصل العرض الخاص لفيلم "بنسيون دلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- نادر نبيل:

حضرت الفنانة غادة طلعت، منذ قليل، على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد "بنسيون دلال" المقام في سينما جراند نايل تاور.

وتجسد "غادة" خلال الأحداث الدرامية للفيلم، شخصية ميمي التي تتورط في أزمة بسبب علاقتها بالفنان عمر متولي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مناقشة عدد من القضايا والمشاكل العديدة التي يمر بها الشباب، من خلال قصة أب يعول 5 أبناء.

فيلم "بنسيون دلال" من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وغادة طلعت، وإبرام سمير وخالد سرحان، ومن إخراج شادي الرملي.

اقرأ أيضًا:

أميرة أديب تروي تجربتها الأولى في الغناء: "قولت لربنا لو المفروض أعمل مزيكا ابعتلي إشارات"