تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 قبل انطلاقه

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، غداً الخميس، برئاسة الدكتورة خالد داغر، داخل دار الأوبرا المصرية ، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس دار الأوبرا د. لمياء أبو زيد.

ويبدأ حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطنى وكلمات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد، ثم يتم خلال الحفل تكريم 19 فنانا ومبدعا هم، اسم الشاعر حسين السيد واسم الشاعر مأمون الشناوى واسم الفنان أحمد الحجار والشاعر إبراهيم عبد الفتاح والفنان محمد محسن والفنان لطفى بوشناق والكينج محمد منير والدكتورة إيناس عبد الدايم وعازف العود حازم شاهين والموسيقار ممدوح سيف والموسيقار صلاح الشرنوبى، والفنان فؤاد زبادى والموسيقار خالد بن حمد والموسيقار زياد الرحبانى ودكتورة إنعام لبيب ودكتور خليفة الشيمى ومحمد حسن ودكتور محمد السيد شبانة والموسيقار عبد الله حلمى.

وبعد ذلك يبدأ الحفل بفاصل موسيقى لصوليست الكمان أحمد درويش، ويتبعه فاصل غنائى للمطربين محمد حسن، لينا شاماميان، لطفي بوشناق، وينتهى الافتتاح بحفل النجم مدحت صالح بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

تتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفلاً غنائياً وموسيقيا، ويحيى الفعاليات 78 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، وائل جسار (لبنان)، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، عاصي الحلاني (لبنان)، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.

كما يتضمن 18 عازفا هم: صوليست أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور(تشيللو)، إيهاب صبحى (كمان )، محمد ظهير (كمان)، جمال عبد المنعم (قانون)، مايسة عبد الغني (قانون)، يحيى المهدى (تشيللو)، سعيد كمال (كمان)، محمود سرور (كمان)، عمر خيرت ( بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، وائل النجار (أكورديون)، إسلام القصبجي (عود)، سعيد الأرتيست (ايقاع)، ياسر معوض (ايقاع)، ماجد سرور (قانون)، مصطفي داغر (كمان)، و5 مؤلفين الموسيقيين هم: خالد حماد، ممدوح سيف، وحيد الخان، عمرو اسماعيل، السيد خالد.

وتشارك 33 فرقة وهى: الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، الفرقة الموسيقية قيادة عادل عايش، الفرقة الموسيقية بقيادة علاء عبد السلام، فرقة الحفنى بقيادة هشام نبوي، أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة أحمد عويضة، الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى، الفرقة الموسيقية بقيادة سعيد كمال، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجى، الأوركسترا بقيادة أحمد عاطف، الفرقة الموسيقية بقيادة أميرعبد المجيد، الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمى، أوركسترا هاثور السيمفوني بقيادة أحمد فرج، الفرقة الموسيقية بقيادة تامر فيظي، فرقة الموسيقي العربية للتراث، الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبد الحميد، الفرقة الموسيقية بقيادة حازم القصبجى، الإيقاعات الشرقية، فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربى، الحضرة، سعيد عثمان وفرقته شموع، التخت العربى، أعز الناس، فرقة أحمد العمري، القومية العربية للموسيقي، عبد الحليم نويرة، الإنشاد الديني، أم كلثوم للموسيقي العربية، كنوز، تقاسيم، فرقة عزيز جورج، مقام (فلسطين)، فرقة تراث سيد درويش قيادة محمد حسن سيد درويش، كريشندو( المغرب).

بالإضافة لـ 21 قائدا للفرق، هم: أحمد عامر، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوي، أحمد عويضة، محمد الموجى، سعيد كمال، ناير ناجى، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد ، مصطفى حلمى، أحمد فرج، تامر فيظى، إيهاب عبد الحميد، حازم القصبجى، محمد عبد الستار، عادل مصطفى، عزيز جورج، فاروق البابلى، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.