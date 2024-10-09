شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعرض فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات وزارة الثقافة لاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري لقاء سلسلة "أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمي في إطار مشروعه الثقافى "القاهرة عنواني" لحفظ الذاكرة الوطنية، والذي يحتفل بمرور نصف قرن على أول أفلام حرب أكتوبر، فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبى"، يشهد اللقاء حضور أبناء الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى، وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء 9 أكتوبر على المسرح الصغير.

وتدور قصة الفيلم الذي يشارك ببطولته النجوم محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم وسعيد صالح، حول جندي مصري يدعى "محمد" يشارك في حرب أكتوبر بعد نكسة 67، ويدافع أيضًا عن فتاته التي يحبها "فاطمة".

يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين أطلقه مشروع "القاهرة عنواني" الثقافي قبل أكثر من عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة، منها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة.