شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أحمد مظهر مع الأدوار التاريخية.. من أبو جهل لـ قطز وصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الثلاثاء، الـ8 من أكتوبر مع ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر، الذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1917، ويعد أحد أبرز الممثلين بتاريخ السينما المصرية، فقدم خلال مشواره الفنى أكثر من 160 عملا فنيا، من بينها علامات بارزة وبصمات استطاع بها أن يكون من بين أهم الممثلين فى ذاكرة السينما المصرية والعربية.

بداية الفنان الراحل أحمد مظهر جاءت عام 1951 من خلال فيلم "ظهور الإسلام - الوعد الحق" وجسد فيه دور عمرو بن هشام أبو جهل، وهو فيلم من إخراج إبراهيم عز الدين، مستغلاً فيه مقوماته كفارس التى خطفت أعين المشاهدين،

ومن بين أهم أفلام أحمد مظهر فيلم "دعاء الكروان" مع فاتن حمامة من تأليف طه حسين وقصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر وإخراج هنري بركات.

أيضا اشتهر أحمد مظهر بالأدوار التاريخية ولكن المفارقة أنه رغم دخوله السينما من بوابة دور عمرو بن هشام أبو جهل، إلا أنه بعدها قدم أفلام أكسبته شعبية كبيرة سواء بتجسيد دور سيف الدين قطز فى فيلم "وا إسلاماه" الصادر عام 1961، عن قصة علي أحمد باكثير، وسيناريو روبرت اندروز وحوار يوسف السباعي، وإخراج أندرو مارتن، أو شخصية الناصر صلاح الدين بفيلم حمل نفس الإسم، مع المخرج يوسف شاهين.

أيضاً من أبرز علاماته دوره التاريخي صلاح الدين الأيوبي بفيلم من إخراج يوسف شاهين لا زال إلى الآن من أهم علامات السينما المصرية والعربية نظراً للصورة الذى ظهر بها الفيلم وأبطاله ممن اشتركوا في ملحمة فنية أخرج فيها كل ممثل ما بجعبته من موهبة كبيرة.